Tras recibir duro desaire de Carlos III, el príncipe Harry se enfoca en su propia agenda

El príncipe Harry se enfoca en sus actividades humanitarias luego de verse “sorprendido” por la misiva enviada por Buckingham Palace, que reitera el estatus de los Sussex como ajenos a la Corona.

El príncipe Harry mantiene su agenda pública y filantrópica en Reino Unido y Estados Unidos después de que Buckingham Palace precisó que él y Meghan Markle no retomarán funciones como miembros activos de la Familia Real británica; un desaire de Carlos III hacia su hijo menor que llegó por vías institucionales.https://terrific-live-polls.web.app/timeline/carrousel?number-of-items=10&is-redirect=false&shopPageUrl=https%3A%2F%2Fwww.quien.com%2Frealeza%2F2026%2F09%2F12%2Ftras-recibir-duro-desaire-de-carlos-iii-el-principe-harry-se-enfoca-en-su-propia-agenda&id=nlXrPDh1D6SfGAZVSSLk&storeId=xFLoOfwsfDq9VSYEfsrw&terrificUserId=01a0889e-8283-736b-ba9b-3a3df13fcfaf

La aclaración llegó mediante una carta enviada el 7 de septiembre por Richard Benyon, Lord Chamberlain, a funcionarios gubernamentales, militares y otras autoridades.

El documento señaló que los duques de Sussex conservan su independencia financiera y su derecho a la privacidad, pero que su posición es equivalente a la de particulares con intereses comerciales y caritativos.

La comunicación también recordó que los títulos de Sus Altezas Reales permanecen suspendidos y no deben utilizarse.

Además, estableció que cualquier consulta de organismos oficiales sobre las cortesías que deben recibir Harry y Meghan, especialmente cuando pueda existir uso de fondos públicos, debe dirigirse a Buckingham Palace.

Harry y Meghan recibieron la carta de Buckingham Palace poco antes de su publicación

La forma en que se comunicó la decisión generó una reacción del equipo de los Sussex. Según explicó People, Harry y Meghan recibieron los detalles de la carta aproximadamente una hora antes de que fuera difundida públicamente.

Buckingham Palace reiteró que Harry y su familia son ajenos a las actividades de la Corona (Getty Images)

Un portavoz de la pareja dijo que estaban “un poco sorprendidos” de no haber sido informados con anticipación.

Fuentes cercanas a Harry y Meghan también cuestionaron que se les describiera como particulares, al considerar que ambos siguen siendo figuras públicas reconocidas internacionalmente.

El documento no modificó la situación establecida después de la salida de Harry y Meghan de sus funciones como miembros senior de la Familia Real en 2020. Tampoco les retiró sus títulos de duque y duquesa de Sussex.

Meghan y Harry regresaron a Reino Unido a finales de agosto (Instagram / Meghan Markle)

La precisión adquiere especial importancia porque la pareja regresó al Reino Unido a finales de agosto de 2026, después de varios años de residencia en California, acompañada por sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet.

El príncipe Harry responde a Carlos III con una agenda propia

En lugar de asumir una agenda vinculada con la Familia Real, el príncipe Harry tiene programadas varias actividades relacionadas con las organizaciones y causas que ha apoyado durante años.

El duque de Sussex participará este mes en los primeros Invictus Spirit Awards, evento relacionado con la Invictus Games Foundation. Después viajará a Birmingham, donde jugará pickleball con veteranos y se reunirá con alrededor de 200 estudiantes.

Uganda le da la espalda al príncipe Harry y cancela su participación en los Juegos Invictus (Pool/Getty Images)

También asistirá a los WellChild Awards, organización de la que es patrono desde 2007 y en cuyas celebraciones ha participado en 15 ocasiones.

Harry regresará a Estados Unidos para la Clinton Global Initiative

La agenda del hijo menor de Carlos III también contempla un nuevo viaje a Estados Unidos. Harry participará el 22 y 23 de septiembre en la reunión anual de la Clinton Global Initiative, en Nueva York. Será su segunda participación en el encuentro, después de su aparición en 2024.

La reunión coincidirá con la semana de la Asamblea General de Naciones Unidas y abordará asuntos como inteligencia artificial, resiliencia climática, democracia y salud.

Harry y Meghan seguirán con su agenda (AFP)

Entre los participantes anunciados también están Bill y Hillary Clinton, Chrissy Teigen, Bill Nye y Reid Hoffman.

El viaje muestra que el regreso de Harry al Reino Unido no implica abandonar sus compromisos internacionales y que su actividad pública seguirá desarrollándose a través de organizaciones, fundaciones y encuentros que no dependen de la estructura de la Corona británica.

Carlos III y Harry todavía no se reúnen en persona

El regreso de los Sussex al Reino Unido tampoco se ha traducido, hasta ahora, en un encuentro presencial entre Harry y su padre.

People dio a conocer que Harry y Carlos III hablaron por teléfonodespués de la mudanza de la familia a Reino Unido, pero que todavía no se habían reunido personalmente desde el regreso de los Sussex.

Carlos III y el príncipe Harry no se han visto en persona desde el regreso de los Sussex a Reino Unido (WPA Pool/Getty Images)

La situación contrasta con las expectativas que acompañaron el regreso de Harry y Meghan después de seis años fuera del Reino Unido. La familia se instaló nuevamente en el país mientras continúa la discusión sobre su seguridad y sobre el lugar que ocuparán en la vida pública británica.

La seguridad del príncipe Harry y su familia sigue siendo privada

La definición de Harry y Meghan como particulares también tiene consecuencias prácticas en materia de seguridad.

Harry mantiene desde hace años una disputa con las autoridades británicas por el nivel de protección que recibe cuando visita Reino Unido.

La decisión sobre cualquier protección pública corresponde a las autoridades competentes y no directamente a Buckingham Palace.

La carta de Lord Benyon estableció que las cuestiones operativas de seguridad deben continuar tratándose con las autoridades policiales correspondientes.

La comunicación llegó poco antes de una reunión del Royal and VIP Executive Committee, organismo que interviene en las decisiones relacionadas con la protección de personas de relevancia pública.