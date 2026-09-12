Reportan fuera de peligro a suboficial herido en ataque contra aeronave de la SSPE

Chihuahua, Chih.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que el suboficial que resultó lesionado durante el ataque armado contra una aeronave de la corporación se encuentra fuera de peligro y bajo atención médica en un hospital de la capital.

De acuerdo con el reporte médico, el impacto de bala únicamente provocó un roce en el cráneo; sin embargo, los especialistas realizarán un procedimiento quirúrgico para descartar daños mayores o algún sangrado interno, además de efectuar la limpieza de la herida.

Actualmente, el elemento se encuentra entubado y en espera de ingresar a quirófano, procedimiento que se prevé concluir durante esta misma tarde. La SSPE señaló que, desde el momento de la agresión, el Sistema de Intervención Temprana (SIT) estableció contacto con sus familiares para brindarles acompañamiento, contención y el apoyo correspondiente.