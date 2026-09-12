Joven de 19 años choca contra camión estacionado cerca de Bafar

Un joven de 19 años de edad resultó involucrado en un aparatoso accidente cuando conducía una pickup Chevrolet Cheyenne de cabina sencilla, en sentido de Cuauhtémoc a Chihuahua, y se impactó contra la parte trasera de un camión de la empresa Peisa Foods, que se encontraba estacionado a un costado de la planta Bafar.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance se originó cuando el conductor perdió el control del volante, presuntamente debido al exceso de velocidad, provocando que terminara impactándose contra la pesada unidad. El choque dejó cuantiosos daños materiales.

A pesar de lo aparatoso del accidente, el joven no presentó lesiones de consideración. Agentes de la Policía Vial acudieron al lugar para tomar registro del percance y realizar las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.