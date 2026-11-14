Tras polémica por corridos tumbados, detienen a Gabito Ballesteros en Querétaro

El cantante Gabito Ballesteros fue detenido por elementos de la Policía Estatal de Querétaro, luego de que su presentación en la Feria Internacional Ganadera fuera suspendida por interpretar temas señalados por presunta apología del delito.

El artista, cuyo nombre real es Gabriel Ballesteros Abril, se presentó en el Ecocentro Expositor, ubicado en el municipio de El Marqués. Sin embargo, su espectáculo fue interrumpido por autoridades municipales debido al contenido de las canciones que formaban parte de su repertorio.

Tras lo ocurrido, el intérprete de corridos tumbados fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), aproximadamente a las 04:00 horas, en un inmueble localizado en avenida Estadio número 104, colonia Colinas del Cimatario, en Santiago de Querétaro.

Hasta el momento, los datos proporcionados señalan que el procedimiento quedó en manos de la autoridad ministerial, que deberá determinar la situación jurídica del cantante y esclarecer los motivos legales de su puesta a disposición.