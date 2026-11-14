Profeco concilia las 32 quejas del primer día de El Buen Fin; recupera más de 229 mil pesos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) logró conciliar el 100 por ciento de las 32 inconformidades recibidas durante el primer día de El Buen Fin 2026, con lo que recuperó 229 mil 749 pesos con 35 centavos en favor de las personas consumidoras.

De acuerdo con el balance presentado por la dependencia, los principales motivos de reclamación fueron el incumplimiento de promociones, con siete casos; incumplimiento de ofertas, con seis; falta de respeto al precio anunciado, con cinco; negativa a entregar productos, con dos, y rechazo al pago de compensaciones o bonificaciones, también con dos reportes.

Entre los establecimientos con mayor número de inconformidades destacó Sam’s Club, con seis quejas, seguido de Walmart, First Cash y Elektra, con dos cada uno. También se registraron reclamaciones contra Lacoste, Zara, Juguetrón, Iberojet, Steve Madden y Telcel, con un caso respectivamente.

La Profeco informó que los productos que concentraron más reclamos fueron ropa y calzado, con seis inconformidades, seguidos de tecnología y pantallas, con cinco. En tanto, los sectores de hogar, alimentos y bebidas acumularon tres; mientras que transporte, automotriz, accesorios tecnológicos, juguetes y muebles registraron dos casos cada uno.

Como parte del operativo nacional de vigilancia, la dependencia otorgó 2 mil 115 asesorías mediante sus 169 módulos de atención, brigadas en centros comerciales y el Teléfono del Consumidor. Además, realizó mil cuatro monitoreos de publicidad en línea, detectó 49 sitios con incumplimientos y efectuó 70 visitas de vigilancia, durante las cuales supervisó 3 mil 316 productos, colocó mil 838 preciadores y distribuyó 327 carteles informativos sobre los derechos de las personas consumidoras.