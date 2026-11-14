Protege más tu ciudad: Policía Municipal invita a enlazar cámaras ciudadanas a PECUU

Actualmente van más de mil 800 cámaras ciudadanas enlazadas con la Policía Municipal

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, invita a las y los ciudadanos, comerciantes e instituciones a sumarse a la red de videovigilancia de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU), mediante la conexión de sus cámaras externas, contribuyendo así a ampliar la vigilancia y protección de los distintos espacios de la ciudad.

Actualmente, PECUU cuenta con mil 892 cámaras ciudadanas enlazadas, que permiten ampliar el monitoreo en zonas habitacionales, negocios, escuelas y plazas comerciales, fortaleciendo las labores de prevención, investigación y respuesta policial ante cualquier incidente que pudiera presentarse.

Las personas interesadas pueden integrar sus cámaras mediante un convenio de colaboración con la Policía Municipal, en el que se establece la autorización para acceder a las imágenes únicamente cuando sea necesario y solo de las cámaras exteriores de los inmuebles, garantizando en todo momento la privacidad de quienes habitan o trabajan en ellos.

Para conocer los requisitos y el procedimiento de conexión, pueden comunicarse al teléfono 614-442-73-00, extensión 3102, donde personal técnico brindará información y podrá programar una visita para explicar el funcionamiento del programa, así como la documentación requerida.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal y la ciudadanía trabajan en conjunto para contar con espacios más protegidos, ofrecer una respuesta más rápida y optima a las emergencias y hacer de Chihuahua una ciudad más segura para todas y todos.