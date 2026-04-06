Tras más de dos meses, confirman la identificación de los cuerpos de nueve de los 10 mineros secuestrados en Concordia

La empresa minera Vizsla Silver confirmó este lunes la identificación de nueve de los 10 trabajadores secuestrados en la localidad de Concordia, en Sinaloa.

En un comunicado, la compañía afirma que se mantiene en comunicación con la familia del minero desaparecido y colabora con la investigación.

La información es confirmada después de más de dos meses del secuestro y del hallazgo de una fosa clandestina en la zona de El Verde.

“Este es un desenlace devastador, y nuestras más sinceras condolencias están con todas las familias afectadas”, señaló Michael Konnert, presidente y director ejecutivo de Vizsla Silver, en un comunicado.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado ni han explicado si todos los cuerpos fueron hallados en el mismo sitio.

¿Qué pasó con los mineros de Sinaloa?

El 23 de enero, la minera canadiense Vizsla Silver reportó la desaparición de 10 de sus trabajadores que se encontraban en una casa rentada en el municipio de Concordia, ya que laboraban en un proyecto cercano a la zona.

Testigos afirmaron que un grupo armado arribó al inmueble y privó de la libertad al grupo; esa fue la última vez que fueron vistos.

Días después, las autoridades detuvieron a cuatro sujetos, entre ellos a Jesús Abel “N”, ligado a “Los Chapitos” y considerado generador de violencia en el municipio.

Los aprehendidos decalararon que había fosas clandestinas en El Verde; las autoridades se desplegaron a la ubicación para realizar labores de búsqueda. La FGR confirmó que había sido positivo el hallazgo de la fosa.