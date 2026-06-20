Detienen Fiscalía Centro y DSPM en cateo a masculino con droga

Se cumplimentó un mandato judicial en seguimiento a la investigación de un cuerpo localizado en la prolongación de la avenida Teófilo Borunda

La Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) informa que se cumplimentó una orden de cateo bajo la causa penal 1016/2026, en seguimiento a las indagatorias para esclarecer el homicidio de un masculino, cuyo cuerpo fue localizado en la prolongación de la avenida Teófilo Borunda, cruce con calle Camargo, este 19 de junio.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y del Ministerio Público, adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, y Servicios Periciales, en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) cumplimentaron el mandato judicial en un domicilio de la calle Tercera, de la colonia Parque Rotario, este sábado 20 de junio, por la mañana.

Como resultado de esta acción judicial, se realizó la detención en flagrancia por delitos contra la salud, de un masculino quien dijo llamarse Celso L. T., de 52 años de edad, y originario de la ciudad de Chihuahua.

A esta persona le fueron aseguradas tres bolsas plásticas trasparentes, que contenían una hierba verde, seca y olorosa, con las características del narcótico conocido como mariguana, que tuvo un peso aproximado de 99.4 gramos.

De igual manera, en el domicilio fue detectada la presencia de una mancha rojiza, y hubo una reacción positiva a quimioluminiscencia.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro.

Con los operativos que realizan de manera permanente los elementos policiacos, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).