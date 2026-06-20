Evitan municipales robo de piezas de metal a obra en construcción

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 20 de junio de 2026.- Luego de sorprender a una persona sacando material de una obra en construcción, el encargado de dicho lugar solicitó la intervención de la Policía Municipal, cuyos agentes lograron la detención de un hombre de 34 años quién tenía ya varias piezas de metal escondidas en un arroyo cercano que se recuperaron.

Al atender el reporte, los agentes se dirigieron a una construcción ubicada en Tecnológico y Agustín Melgar donde los atendió el encargado de la obra y al momento de estar dialogando, el probable responsable salió del inmueble arrojando al piso otra de las piezas metálicas que había estado sustrayendo, para tratar de correr pero fue detenido.

Al revisar en un arroyo cercano, los policías encontraron un total de 13 polines tipo charola de acero, que quien dijo llamarse Luis Francisco R. T., ya tenía listas para trasladarlas a otra parte y de las cuales el afectado estimó su valor en carca de 30 mil pesos, por lo que el hombre se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado para establecer su situación legal.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.