Tras investigaciones detienen a un hombre por el presunto robo de dos negocios

Como parte de las acciones de los agentes de inteligencia con apoyo de la tecnología de la Plataforma Escudo Chihuahua, lograron dar con el paradero de un hombre el cual era identificado como presunto responsable del robo en dos locales comerciales al oriente de la ciudad, logrando cumplimentar la orden de aprehensión vigente en su contra.

El hombre fue plenamente identificado gracias a la investigación en campo de los agentes municipales tras participar en dos robos, en tiendas de abarrotes el 2 y 3 de febrero pasados, en las colonias Camino Real y Girasoles respectivamente.

Una vez que se contó con la orden de aprehensión, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, se logró dar con el paradero de Kevin G.B., en la carretera a Aldama y Libramiento Oriente, para ser presentado ante el Ministerio Publico de la instancia estatal para que se integre la carpeta de investigación correspondiente y se determine su situación legal.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente, quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.