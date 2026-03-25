Cuestiona Omar Márquez el Plan B de la reforma electoral; lo ve más político que solución

Omar Márquez, regidor del Ayuntamiento de Chihuahua opinó sobre el Plan B que se planteó con la Reforma Electoral, dijo que lo cataloga más político, que de resolver las necesidades que le urge solucionar al país.

Recordó que en el país hay casi 2 mil 500 municipios y con la reforma del Plan B se busca reducir a 15 regidores de aquellos municipios que tengan más y aumentar a los que tengan siete. “Esto se supone que es un tema de austeridad de reducir gastos y que de este recurso sea enviado al mismo Municipio para que sea invertido en diferentes áreas”.

Resaltó que, en el tema, tuvieron un grave error porque no analizaron bien, ya que más de 60 municipios tienen más de 15 regidores, es decir, no más de 60 municipios tendrán que reducir su número de regidores.

“Lo más grave es que hay municipios que tienen menos de siete regidores y ahí se van a tener que aumentar”, citó.

Finalmente agregó que este plan B tiene muchas cuestiones que revisar, por lo que lo catalogó como más político y no como solución a las necesidades del país.