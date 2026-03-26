Arranca Canaco con el Foro de Turismo Médico

Esta mañana el presidente de la Canaco, Alejandro Lazzarotto acompañado por el director de Turismo Médico de CANACO, Horacio Hernández y el secretario de Turismo Edibray Gómez dieron el arranque formal del Foro de Turismo Médico.

En su mensaje Lazzarotto destacó este foro es una oportunidad de negocio con mesas de trabajo y no es un evento más, es un punto de partida para una competitividad.

“Chihuahua tiene un turismo destacado, es de los estados más visitados sin playa y hoy hay una oportunidad en el turismo médico”, comentó.

Resultó que Chihuahua sigue en la lucha para contar con un nuevos hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) además de un hospital del ISSSTE, una guardería y una posible clínica de especialidades.

“Escuchar juntos y encontrar grandes éxitos con el turismo médico en el cual tristemente no tenemos datos del Cluster por eso tenemos hoy el apoyo de Canaco para ganar poder al ser un sector importante”, comentó Hernández.

En su intervención Gómez destacó que este sector es de gran importancia en turismo ante una industria que conecta a la hospitalidad, salud, economía

“Un paciente que viaja con familia también es turista y este foro es importante por que conjunta a toda la cadena de valor para fortalecer a Chihuahua, la medicina avanza con la inteligencia artificial y tecnología, tenemos talento médico altamente calificado”, comentó Edibray Gómez.

En este primer foro se dan las participaciones de:

Ing. Julio Chávez Ventura

Dr. Mario Soto Ramos