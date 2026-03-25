Nominan a Chihuahua en seis categorías de los premios “Lo Mejor de México 2026”

Seis experiencias turísticas del estado de Chihuahua fueron nominadas en el concurso “Lo Mejor de México 2026”, que es organizado por la revista especializada “México Desconocido”.

El certamen reconoce los mejores destinos turísticos del país, para lo que se toma en cuenta su riqueza natural, cultural y gastronómica, así como sus tradiciones, hospitalidad y diversidad.

El mecanismo para elegir a los ganadores consiste en una votación abierta a través del sitio web: https://lomejormexico.com.

En la edición 2025, Chihuahua obtuvo tres reconocimientos: Las Grutas de Nombre de Dios por “Mejor destino de naturaleza para vivir una experiencia de aventura”; Creel, como “Pueblo Mágico para una escapada entre montañas” y las Barrancas del Cobre en “Mejor destino para conocer en 2025”.

En esa misma edición, el estado obtuvo dos segundos lugares, máximo récord para la entidad.

Las votaciones estarán abiertas hasta el 20 de abril de 2026 a las 23:59 horas, por lo que se invita a la ciudadanía a votar por Chihuahua en las seis categorías.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 29 de abril en el auditorio del Fórum Imperial, en el marco del Tianguis Turístico de México, cuya edición 50 se celebra este año en Acapulco, Guerrero.

Las experiencias y categorías en las que compite el estado son:

Mejor evento deportivo para disfrutar en un escenario sorprendente: Ultra Maratón Chihuahua by UTMB

Mejor experiencia que combina naturaleza y espiritualidad: Semana Santa Rarámuri

Mejor Pueblo Mágico para vivir una experiencia de aventura en la naturaleza: Guachochi

Mejor destino que es una joya oculta: Valle de los Monjes, en el Pueblo Mágico de Creel

Mejor ruta turística: Ruta Arqueológica de Paquimé, en el Pueblo Mágico de Casas Grandes

Mejor experiencia para vivir al menos una vez en la vida: Cruzar las Barrancas del Cobre a bordo del ferrocarril El Chepe

Chihuahua es grande en naturaleza, cultura, tradiciones y escenarios únicos, vamos por los premios lo mejor de México y sigamos siendo el Estado Grande de México.

Vota aquí:

www.lomejormexico.com