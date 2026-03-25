Fortalece Marco Bonilla alianza con cámaras y colegios de la construcción

Escuchar a quienes conocen los temas de fondo y trabajar en conjunto con ellos es una de las premisas que definen la forma de gobernar de Marco Bonilla. Bajo esa convicción, el alcalde de Chihuahua sostuvo una reunión con representantes de cámaras y colegios de la construcción para atender directamente las necesidades del sector y encontrar soluciones concretas.

En el encuentro, Bonilla recogió cada una de las propuestas del gremio y se comprometió a simplificar trámites y reducir la burocracia, con el fin de agilizar procesos y garantizar mayor calidad en las obras que se realizan para beneficio de la ciudadanía.

Los representantes del sector respondieron con el mismo compromiso: trabajar de manera coordinada entre sus agremiados para avanzar en una misma dirección y ofrecer mejores resultados a la ciudad.

Participaron en la reunión Fernando Rafael Astorga Bustillos, presidente del Colegio Metropolitano de Ingenieros Civiles del Estado de Chihuahua; Jesús Alfonso Vargas González, presidente del Colegio de Arquitectos de Chihuahua; José Antonio Montes Madrid, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua; Abraham Loera, presidente de la Barra de Arquitectos de Chihuahua; y Juan Carlos Montaño Arreola, presidente de la CMIC.

Al cierre, los asistentes reconocieron la apertura del alcalde y acordaron continuar reuniéndose hasta consolidar una alianza sólida en beneficio de Chihuahua.