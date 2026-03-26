Encabeza Gilberto Loya diálogo ciudadano en colonia UP para fortalecer seguridad y movilidad

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, acudió durante la tarde del miércoles a la colonia UP, en la capital, donde sostuvo un encuentro con habitantes del sector con el objetivo de abrir un espacio de diálogo directo y conocer de primera mano las necesidades de la población.

La reunión se llevó a cabo alrededor de las seis de la tarde y contó con la participación de aproximadamente 100 personas, quienes expusieron diversas problemáticas relacionadas principalmente con temas de seguridad y movilidad en la zona.

Durante la sesión, Gilberto Loya estableció una serie de compromisos con la ciudadanía, orientados a fortalecer la atención a estas necesidades y mejorar las condiciones del entorno en la colonia.

Asimismo, participó el subsecretario de Movilidad, César Komaba, quien informó que, por instrucción del titular de la SSPE, próximamente iniciarán trabajos de ingeniería y pintura vial en la colonia, así como en puntos estratégicos de la ciudad de Chihuahua.

Finalmente, se formalizó la firma de compromisos entre el secretario Gilberto Loya y representantes ciudadanos, consolidando un ejercicio de cercanía y colaboración institucional.

Estas acciones forman parte de la estrategia de proximidad social impulsada por Gilberto Loya, que busca fortalecer la relación con la ciudadanía y atender de manera directa sus necesidades, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.