Calorón este jueves en Chihuahua capital, máxima será de 35°C, pero se aproxima nuevo frente frío

Este jueves, una vaguada en altura en interacción con la corriente en chorro subtropical, un canal de baja presión, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico y la aproximación de un nuevo frente frío al extremo noroeste del país, favorecerán ambiente de fresco a templado por la mañana, de caluroso a muy caluroso por la tarde, ambiente de muy frío a frío en la zona serrana, cielo de mayormente despejado a mayormente despejado.

En nuestro #VideoPronóstico infórmate sobre las condiciones #Meteorológicas previstas para esta noche y mañana en #México. ¡Reprodúcelo! pic.twitter.com/DfAbUxVrOE — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 26, 2026

Vientos de 10 a 20 km/h, que pueden superar los 45 km/h en parte de la zona norte, incluye: Juárez y Palomas.

Además, pueden superar los 35 km/h en parte de las zonas norte y sureste, incluye: Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Matamoros y Coronado.

Asimismo, pueden superar los 25 km/h en partes de las zonas norte, noroeste, oeste y sureste, incluye: Ahumada, Janos, Madera, Ocampo, Julimes, Parral, López, Jiménez y Camargo.

Lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) en partes de la zona suroeste, incluye: Morelos y Guadalupe y Calvo. Las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 35/16, Juárez 36/16, Janos 34/11, Madera 28/7, Temósachi 30/5, Cuauhtémoc 31/11, Ojinaga 38/18, Delicias 36/16, Camargo 35/15, Jiménez 34/14, Parral 32/13, Creel 27/4, Chínipas 38/20, Guachochi 27/4, El Vergel 26/2.