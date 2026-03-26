Cierran Juárez y Carranza por manifestación

Alrededor de las 9:30 de este jueves se registró un cierre de calles en el cruce de la avenida Juárez y Carranza, derivado de una manifestación. Se trata de una protesta organizada Virginia “Vicky” Márquez y Dionisia Chaparro quienes reclaman diversos apoyos por parte del Gobierno del Estado. Entre las peticiones se incluyen apoyos para afectados por las lluvias en El Porvenir, así como reclamos a actores políticos que aspiran a cargos de elección popular y no atienden las peticiones de la población. Ambas mujeres se han manifestado en repetidas ocasiones afuera de Palacio de Gobierno, siendo la última vez ayer miércoles con el cierre de la calle Aldama.