Inflación preocupa por precio de combustible y tasa de interés

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares dio a conocer que existe preocupación en el tema de inflación, esto preocupa por el costo del combustible.

“Hay una preocupación muy grande, ya pasar del 4.63%, es bien delicado eso y precisamos que iba a pasar algo así desde diciembre viendo los incrementos en impuestos federales”, comentó.

Además señaló que la guerra en Medio Oriente está afectando en el precio de los combustibles por lo que espera que se busque un subsidio por parte de Pemex a la gasolina.

Esto con el fin de que no vaya a seguir subiendo la inflación y evitar una baja en la tasa de interés.