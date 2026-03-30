Tras inspección de 227 negocios en la capital, clausura Municipio a ocho

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Subdirección de Gobernación, informa que durante la semana anterior se realizaron 227 inspecciones a establecimientos en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normatividad y la seguridad de las y los ciudadanos.

Derivado de estas acciones, se levantaron 18 actas administrativas, por diversas irregularidades detectadas durante las revisiones. Como resultado, se sumaron un total de ocho establecimientos clausurados durante el fin de semana.

Los establecimientos fueron clausurados ya que tenían actas administrativas anteriores que no habían atendido:

Carniceria Gutierrez, Licoreria Extra, Deposito La Mantarraya, Cantina Siete Leguas, Restaurante Kokoro, Restaurante Galleguito, Pacifico Bar, Tienda de Abarrotes La Galera.

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Marco Bonilla, reafirma su compromiso de hacer cumplir la ley, fortalecer el orden y brindar mayor seguridad a las familias chihuahuenses mediante operativos permanentes.