Se han registrado al PEUA 70% de productores agrícolas, prórroga vence en mayo

El secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz informó que alrededor del 70 por ciento de los productores agrícolas que presentó su solicitud de registro al Programa Especial de Energía para el Campo en materia de energía eléctrica de uso agrícola (PEUA).

Recordó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) amplió un mes el plazo para presentar la solicitud, tiempo en el que se espera que al menos un 20 por ciento más de los productores se acerquen a presentar la documentación.

Cabe señalar que el Gobierno Federal ha hecho un llamado para que los productores que no se han acercado para su inscripción o renovación en el PEUA lo hagan en el tiempo que establece la prórroga ya que, si bien el trámite se puede realizar en cualquier momento del año, únicamente dentro del plazo se concederá a los beneficiarios un subsidio retroactivo, es decir, respecto a la energía eléctrica que han pagado en lo que va del año.

Asimismo, para quienes no hayan hecho su solicitud, a partir de junio comenzarán a consumir energía eléctrica sin subsidio en la tarifa.