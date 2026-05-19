Sentenciado a ocho años de prisión por el delito de homicidio simple

• También fue condenado a pagar dos millones 124 mil 592 pesos, por concepto de la reparación del daño y gastos funerarios

Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia de ocho años de prisión, dictada en contra de Ramón J. N., por el delito de homicidio simple que cometió a Arturo Fernando G. P.,

Derivado de la sólida carpeta de investigación integrada en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida, el imputado decidió terminar de manera anticipada con su proceso penal.

El ahora sentenciado aceptó su responsabilidad por hechos ocurridos el 10 de mayo del 2025, en el cruce de las calles Argentina y Coyoacán de la colonia Hidalgo, de Ciudad Juárez, cuando agredió a golpes a la víctima, ocasionándole heridas que le causaron la muerte por traumatismo craneoencefálico.

El cuerpo sin vida de la víctima fue localizado el 16 de mayo de 2025, en el cruce de las calles Tlaxcala y República de Ecuador, de la colonia en mención.

La causa penal concluyó en un procedimiento abreviado, en el que el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, dictó la sentencia en contra de Ramón J. N., quien, además, fue condenado a pagar la cantidad de dos millones 124 mil 592 pesos, por concepto de la reparación del daño y gastos funerarios.