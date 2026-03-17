Tras incendio en refinería de Dos Bocas, Pemex informa la muerte de cinco personas

Al menos cinco personas fallecieron, entre ellas una trabajadora de Petróleos Mexicanos (Pemex), a causa de un incendio en la refinería Olmeca, ubicada en el municipio de Paraíso, Tabasco, informó la empresa.

Pemex detalló que cerca de las 6:00 horas se detectó la conflagración alrededor de la barda perimetral del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos de la refinería Dos Bocas, como comunmente se le conoce.

“Debido a las fuertes lluvias que ocasionaron el desborde de aguas aceitosas hacia afuera de la refinería Olmeca, hubo un estancamiento y la posterior ignición del líquido en el exterior de la barda perimetral de la instalación”, explicó la empresa sobre el origen del incendio.

Anotó que como consecuencia de este incidente, cinco personas fallecieron. Entre las víctimas se encuentra una trabajadora de Pemex.

Después de sofocar la conflagración, la empresa señaló que las instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos de la refinería se encuentran sin afectaciones y en condiciones operativas normales.

Luego de reiterar que el incendio fue controlado y no representa riesgo para la población ni para las y los trabajadores; Pemex señaló que personal del área de Salvaguardia Estratégica de la empresa colabora con las autoridades correspondientes para determinar las causas del incidente.

Pemex expresó sus condolencias a los familiares y amigos de las personas fallecidas en la conflagración. Agregó que brinda atención integral y acompañamiento a las personas lesionadas, en coordinación con las autoridades correspondientes, para asegurar que reciban la atención necesaria.