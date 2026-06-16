Dice coordinador del GPMorena que el verdadero “gobierno de la muerte” es el estatal; “cambiaron la seguridad por campaña electoral”

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, cuestionó los resultados de la actual administración estatal, al afirmar que Chihuahua enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes, derivada de la falta de gobierno y de una estrategia fallida.

Estrada señaló que, mientras la mandataria estatal se ausentó de sus funciones, la violencia continuó cobrando vidas en todos los rincones de la entidad. “Sí vivimos en un gobierno de la muerte, gobernadora”, expresó al referirse a la constante ocurrencia de hechos violentos y homicidios en Chihuahua capital, Ciudad Juárez, la Sierra Tarahumara, la región centro-sur y Ojinaga.

La declaración fue una referencia a las expresiones de la gobernadora Maru Campos, quien ha sostenido que su administración es un “gobierno de vida” y no de “muerte”, en alusión al Gobierno Federal.

El legislador sostuvo que la principal pregunta que debe responder el Gobierno del Estado es por qué Chihuahua se ha convertido en uno de los estados más violentos del país, cuando la ciudadanía exige resultados y no discursos.

Estrada responsabilizó directamente a la administración estatal por permitir que los funcionarios encargados de la seguridad pública prioricen proyectos políticos personales por encima de las tareas para las que fueron designados.

“Sus encargados de la seguridad andan en campaña; quieren ser presidentes municipales o gobernadores. En lo que menos están ocupados es en brindar seguridad a las y los chihuahuenses”, afirmó.

El coordinador parlamentario contrastó la situación estatal con los resultados reportados a nivel nacional y señaló que, bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, los homicidios han mostrado una reducción significativa, mientras que Chihuahua avanza en sentido contrario.

“Mientras a nivel nacional se reporta una disminución del 49 por ciento en homicidios, Chihuahua ocupa hoy el deshonroso primer lugar nacional en este delito y concentra más del 8 por ciento de los asesinatos que ocurren en todo el país”, destacó.

Cuauhtémoc Estrada aseguró que el aumento de la violencia es consecuencia directa de la falta de liderazgo en el gobierno estatal y de la permisividad hacia funcionarios que aparecen en campañas de promoción personal mientras la inseguridad se agrava.

“Lo que quieren las y los chihuahuenses no son espectaculares ni concursos de popularidad. Lo que exigen es seguridad, resultados y un gobierno que asuma su responsabilidad frente a la crisis que vive el estado”, concluyó.