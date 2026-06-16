Ocupa Chihuahua 3er lugar en homicidios dolosos, según informe de la mañanera

Durante la conferencia mañanera de este martes, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presentó un reporte sobre la indencidencia delictiva en el país.

Del total de casos, el 54 por ciento se concentran en 8 entidades federativas: Guanajuato con 8.8 por ciento, Baja California con 7.8 por ciento, Chihuahua con 7.7 por ciento, Sinaloa con 6.8 por ciento, Morelos y Estado de México con 5.9 por ciento respectivamente, así como Guerrero con 5.5 por ciento y Veracruz con 5.3 por ciento.

El promedio nacional en dicho periodo es de 238.03 homicidios, mientras que Chihuahua registra 590 casos, según informó Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo.

Asimismo, indicó que mayo es el mes con menos asesinatos en lo que va de la actual administración federal y que, en el caso de Chihuahua, hay una disminución del 19.3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.