Se aleja pronóstico de lluvias; prevén martes soleado en Chihuahua capital

Este martes, una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, en interacción con inestabilidad atmosférica, un canal de baja presión y la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico, favorecerán ambiente de templado a cálido por la mañana, de poco caluroso a muy caluroso por la tarde, ambiente de frío a fresco en la zona serrana, cielo de despejado a parcialmente nublado.

⛈️☔️En entidades del noroeste, norte y occidente de #México🇲🇽, se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horas. 🤓Más información en las imágenes👇 pic.twitter.com/0boj0mbPz7 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 16, 2026

Vientos de 10 a 20 km/h, que pueden superar los 65 km/h en partes de la zona norte, incluye: Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero y Palomas; pueden superar los 55 km/h en partes de las zonas norte y noroeste, incluye: Ahumada, Ascensión, Nuevo Casas Grandes; pueden superar los 45 km/h en parte de las zonas noroeste y centro, incluye: Janos, Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Madera y Sueco.

Además, pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas noroeste, oeste, suroeste, centro, sureste y noreste, incluye: Buenaventura, Gómez Farías, Temósachi, Matachí, Namiquipa, Guerrero, Guachochi, Balleza, Cusihuiriachi, Aldama, Valle de Zaragoza, San Francisco de Conchos, Coyame, Nueva Holanda y Manuel Benavides.

Las ráfagas de los vientos fuertes pueden ocasionar tolvaneras en los tramos carreteros de Ahumada a Juárez y de Juárez a Ascensión, así como en partes de: Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Palomas, Ascensión y Nuevo Casas Grandes.

Lluvias de moderadas a puntualmente fuertes (de 25.1 a 50 mm) en partes de las zonas noroeste y oeste, incluye: Madera, Ocampo, Uruachi, Guazapares y Urique; lluvias de dispersas a moderadas con chubascos (de 5.1 a 25 mm) en partes de las zonas oeste y suroeste, incluye: Temósachi, Guerrero, Moris, Maguarichi, Bocoyna, Chínipas, Batopilas, Morelos, Guachochi y Guadalupe y Calvo; lluvias de aisladas a dispersas (de 2.1 a 5 mm) en parte de las zonas oeste y noreste, incluye: Matachí, El Vergel y Coyame; lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) en partes de las zonas noroeste, suroeste, centro, sureste y noreste, incluye: Guadalupe, Janos, Casas Grandes, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Namiquipa Bachíniva, Carichi, Galeana, Balleza, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Majalca, Chihuahua, Aldama, Rosario, Ojinaga y Manuel Benavides.

Las lluvias pueden estar acompañadas de fuertes ráfagas de viento previo a la lluvia, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Las temperaturas máximas esperadas para esta tarde son (°C): Chihuahua 34, Juárez 39, Janos 36, Madera 26, Temósachi 28, Cuauhtémoc 28, Ojinaga 37, Delicias 34, Camargo 33, Jiménez 31, Parral 29, Creel 24, Chínipas 36, Guachochi 24, El Vergel 23.