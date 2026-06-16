Proyectan 500 mdp en derrama económica por fiebre mundialista

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que se espera una derrama económica de 500 millones de pesos por el mundial, especialmente en restaurantes un momento para apoyar al comercio.

“Estimamos que en este mes y medio debe andar en los 500 millones de pesos, aunque los cálculos daban 2 mil 500 millones de pesos, pero en realidad no vemos que las condiciones den para tanto por cómo está la economía”, comentó.

Esto dependerá de la actuación de la selección del mundial si se llega con un triunfo en el segundo partido se dará más derrama económica y se dará más fanatismo.

“Y si llegamos al 5to partido mucho más, tiene que ver mucho con que gane México para tener movimiento en restaurantes y festejos, más la compra de ropa, las playeras oficiales”, comentó.

En este sentido destacó que es momento de aprovechar en el mundial, más en los restaurantes que transmiten los partidos ya que es una oportunidad para el comercio imperdible en un momento de crisis.