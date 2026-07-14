Consar y CNA firman convenio para fortalecer la competencia en el SAR

Ciudad de México. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), y la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la libre competencia dentro del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

El acuerdo busca prevenir prácticas monopólicas que afecten el funcionamiento del sistema y promover mayor eficiencia y transparencia en beneficio de los trabajadores.

El convenio fue suscrito por la comisionada presidenta de la CNA, Andrea Marván Saltiel, y el presidente de la Consar, Julio César Cervantes Parra. Ambos coincidieron en que la colaboración entre los dos organismos permitirá prevenir prácticas que dañen el desempeño del sistema y generar evidencia útil para el diseño de políticas públicas orientadas al ahorro para el retiro.

A través del convenio, las dos instituciones impulsarán el intercambio de información, así como acciones de capacitación, investigación y difusión. También contempla el desarrollo de estudios y proyectos conjuntos para fortalecer el análisis económico y regulatorio del sistema.

Marván Saltiel señaló que la firma del convenio refleja una convicción compartida. Ahí donde las instituciones colaboran y suman capacidades es donde se alcanzan mejores resultados para la ciudadanía, afirmó la comisionada, quien agregó que los retos actuales requieren autoridades capaces de coordinar esfuerzos y aprovechar el conocimiento especializado de cada institución para proteger el interés público de manera más efectiva.

Por su parte, Cervantes Parra planteó que la competencia pierde su razón de ser cuando deja de generar valor para los trabajadores y únicamente incrementa los costos del sistema. Un entorno competitivo, dijo, debe incentivar que las administradoras generen mayores rendimientos, optimicen sus procesos, eleven la calidad de sus servicios y operen con mayor eficiencia.

El presidente de la Consar afirmó también que el trabajo conjunto con la CNA permitirá fortalecer las capacidades de supervisión, análisis e investigación para prevenir, detectar y sancionar prácticas ilegales, además de diseñar mejores políticas regulatorias para el SAR.

Con este convenio, ambas instituciones buscan promover mercados más eficientes dentro del sistema de pensiones y contribuir a que los trabajadores cuenten con un esquema de ahorro más sólido y transparente.