Tras amague de “denuncias por daño moral”, Alfredo Chávez le seguirá llamando “narcopartido” a Morena hasta que entreguen a sus “narcopolíticos”

Luego de que la diputada morenista Leticia Ortega, amagara con interponer “denuncias por daño moral” al coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, por llamar “narcopartido” a Morena, el líder panista rddpmdio que le seguirá llamado así al menos hasta que entreguen a sus “narcopolíticos”.

“Somos legisladores, no podemos ser convenidos en la tribuna del Congreso. Hay una frustración por parte de la bancada de Morena al momento en que se les dice narcotraficantes a un partido, son un narcopartido y lo vamos a seguir diciendo”, declaró Chávez Madrid.

El coordinador panista añadió que “le mando el mensaje a la diputada que si quieren interponer una denuncia está en su derecho, y la vamos a ganar porque es mi derecho como legislador. Lo que pasa es que están muy frustrados porque defender lo indefendible es frustrante”.

Al recordar que defienden y no entregan al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza, al senador Adán Augusto López, los convierte en un narcopartido. Yo no estoy hablando de las personas en particular, estamos hablando de la institución en general, y a esa institución le seguiremos llamando un narcopartido hasta que entreguen a Rocha Moya y le quiten la fuerza a los narcotraficantes”, expresó Alfredo Chávez.