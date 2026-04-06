Transportistas y campesinos confirman paro indefinido este lunes 6 de abril

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y organizaciones campesinas confirmaron que llevarán a cabo el paro nacional indefinido a partir del lunes 6 de abril, con presencia en carreteras y puntos estratégicos en distintas regiones del país.

En un pronunciamiento público, difundido el domingo 5 de abril, los integrantes del sector informaron que la medida, previamente anunciada, se adoptó tras considerar que no han recibido respuestas a sus demandas.

“Hemos decidido iniciar un paro nacional indefinido a partir del 6 de abril, mediante presencia en carreteras y puntos estratégicos”.

De acuerdo con el documento, el movimiento incluye a operadores, hombres-camión y productores del campo, quienes plantean problemáticas relacionadas con la inseguridad en carreteras, costos operativos y condiciones laborales.

Entre las principales exigencias destacan mayor seguridad en vías federales, combate a la extorsión en retenes, apoyo a familias de transportistas afectados por la violencia, así como la revisión de cargas fiscales como el IEPS al diésel.

Las organizaciones indicaron que el transporte de carga enfrenta una situación compleja en el país.

“Sin transporte, no hay abasto. Sin transporte, no hay comercio. Sin transporte, México se detiene”.

Asimismo, señalaron que el paro será de carácter pacífico y que no busca afectar a la población, sino visibilizar las condiciones del sector.

El documento concluye con un llamado a las autoridades federales para establecer mesas de diálogo y atender las demandas planteadas por transportistas y productores agrícolas.