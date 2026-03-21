Trabajaron bomberos cerca de 12 horas para sofocar incendio en tarimera del norte de la ciudad

–A las 8:00 de la mañana los elementos concluyeron su labor tras intenso operativo

Elementos del H. Cuerpo de Bomberos, en coordinación con diversas corporaciones de seguridad y auxilio, lograron sofocar el incendio registrado en un comercio de tarimas ubicado en la intersección de la avenida Tecnológico y Transformación, luego de aproximadamente 12 horas de trabajo ininterrumpido.

El reporte fue recibido a las 20:41 horas, movilizando de inmediato a unidades de Bomberos y Policía Municipal, quienes arribaron al lugar y detectaron un incendio clasificado en condición 4, debido al alto riesgo de propagación hacia estructuras colindantes, entre ellas una iglesia y una vivienda, pero gracias a la pronta intervención y al trabajo coordinado entre dependencias, se logró contener el fuego y evitar mayores afectaciones.

Durante las labores, se contó con el apoyo de Protección Civil Municipal y Estatal, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Policía Vial, así como recursos hidráulicos proporcionados por Mantenimiento Urbano, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) y unidades particulares. Asimismo, brigadas de Protección Civil Municipal se encargaron de controlar incendios secundarios en pastizales cercanos, originados por brasas y chispas.

Como resultado del siniestro, se registraron daños totales en la bodega y el material de madera almacenado, además del colapso de bardas perimetrales. También se reportaron afectaciones en una caseta tipo oficina, dos montacargas, un vehículo tipo pick-up, maquinaria diversa y un remolque, en estructuras cercanas, una iglesia presentó daños por radiación, mientras que viviendas y establecimientos registraron afectaciones en tinacos y equipos de aire acondicionado.

En el operativo participaron 36 bomberos operativos y 5 voluntarios, apoyados por 3 máquinas extintoras, 2 dispositivos aéreos, 2 cisternas y una unidad de rescate pesado. Además, intervinieron elementos de Seguridad Pública Municipal, Policía Vial, Servicios Médicos, Protección Civil Estatal y Municipal, la Dirección de Mantenimiento Urbano, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), para unir esfuerzos para salvaguardar la integridad de la ciudadanía.