Trabajadores del IMSS convocan a marcha nacional el 14 de octubre

Trabajadores activos, jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron una marcha nacional pacífica para el miércoles 14 de octubre, luego de realizar una asamblea para definir las siguientes acciones de su movimiento. Se contemplan movilizaciones en las 32 entidades, aunque todavía no se han informado los puntos de reunión ni la ruta en la Ciudad de México.

Entre sus principales demandas se encuentra un incremento directo del 10 % al salario, frente al ajuste de 2.9 % al sueldo tabular que consideran insuficiente. También reclaman mejores condiciones laborales, contratación de personal y abasto suficiente de medicamentos, insumos y equipo médico.

Los inconformes exigen también la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social; la celebración de un Congreso Nacional Extraordinario, para elegir una nueva dirigencia; respeto a sus derechos sindicales y garantías para una jubilación digna.

A tal fuerza se suma la de organizaciones de trabajadores del Metro, Petróleos Mexicanos (Pemex), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes expresaron su respaldo a la movilización.

Por su parte, el IMSS informó que sus unidades médicas y hospitales continúan prestando servicio con normalidad. El Instituto también aseguró que respetará la decisión que adopten los trabajadores en la consulta salarial, prevista para el mismo 14 de octubre.

Con información de López-Dóriga Digital