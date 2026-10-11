Esta es la primera prueba de que vamos a recuperar Juárez; lo vamos a liberar de las cadenas de la corrupción y de odio: Daniela

Previo a la toma de protesta de Marco Bonilla como coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en el estado de Chihuahua, la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, afirmó que “esta es la primera prueba de que vamos a recuperar Juárez”.

“Juárez tiene que estar libre de las cadenas de corrupción, libre de las cadenas de odio. Y sobre todo, libre de La Barredora. Fuera Morena. Venimos a recuperar Juárez”, resaltó Álvarez Hernández.

Asimismo, la jefa panista en el estado de Chihuahua expresó que “sin el apoyo de la gobernadora Maru Campos, no sé qué sería de este municipio. Estoy segura que hoy inicia el rescate de esta frontera”.