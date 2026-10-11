“Querido Marco, sé lo que significa la responsabilidad que hoy recibes. Sé lo que pesa. Pero sobre todo, sé que puedes con ella”: Maru

Después de que Marco Bonilla tomara protesta como coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, la gobernadora Maru Campos, quien estuvo presente en el evento, envió un mensaje a Bonilla Mendoza.

Hoy en Ciudad Juárez acompañé a mi familia panista en la toma de protesta de Marco Bonilla como Coordinador de la Patria, la Familia y la Libertad del Estado de Chihuahua. Lo hicimos en una ciudad que conoce el esfuerzo, la adversidad y la capacidad de salir adelante. Una… pic.twitter.com/bbfXtqIl6P — Maru Campos (@MaruCampos_G) October 11, 2026

A través de sus redes sociales, la Gobernadora señaló:

“Hoy en Ciudad Juárez acompañé a mi familia panista en la toma de protesta de Marco Bonilla como Coordinador de la Patria, la Familia y la Libertad del Estado de Chihuahua.

Lo hicimos en una ciudad que conoce el esfuerzo, la adversidad y la capacidad de salir adelante. Una frontera que convierte los retos en oportunidades y es hogar para miles de familias.

En estos años hemos trabajado para responderle a Juárez con hechos: con obras que sí les sirven, con más agua para los hogares, con atención médica digna y medicamentos sin costo, apoyos alimentarios y con acciones que devuelven la esperanza a quienes durante mucho tiempo se sintieron olvidados.

Es un honor caminar junto a las y los juarenses y en esta tierra de gente valiente, trabajadora y orgullosa, que merece lo mejor, impulsar la defensa de todo Chihuahua.

Querido Marco: Hemos caminado juntos por más de una década. Te he visto trabajar; te he visto cumplir; y te he visto amar a tu tierra y a tu gente.

Sé lo que significa la responsabilidad que hoy recibes. Sé lo que pesa. Pero sobre todo, sé que puedes con ella.

Hace unas semanas te dije que no estabas solo. Hoy, en el corazón de la frontera, lo demostramos.

¡Que viva Ciudad Juárez! ¡Que viva Chihuahua! ¡Que viva México!”