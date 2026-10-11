“Chihuahua no se rinde, no se entrega, Chihuahua se defiende con energía y con coraje”: Bonilla convoca a “un gran acuerdo de unidad”

Luego de tomar protesta como coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, lo que eventualmente lo convertirá en candidato del PAN a la gubernatura, Marco Bonilla recalcó que “Chihuahua no se rinde, Chihuahua no se entrega, no la vamos a entregar, Chihuahua se defiende como se defiende lo sagrado, Chihuahua se defiende con energía y con coraje”.

Al comenzar su discurso, Bonilla Mendoza aseveró que “Juárez no tiene dueño, Juárez no es de ningún partido, Juárez es de cada juarense. Hoy quiero decir fuerte y claro, Juárez no es la orilla de Chihuahua, Juárez es el corazón que mueve al estado”.

“Chihuahua no nació para conformarse, Chihuahua es fortaleza ,Chihuahua es libertad, Chihuahua es grandeza. Que quede claro, a los delincuentes no se les abraza, mucho menos se pacta con ellos, a los delincuentes se les enfrenta con toda la fuerza del Estado”, agregó Bonilla, quien también enfatizó que “el agua de Chihuahua no se regala, el agua de Chihuahua se defiende con todo”.

“Esta es la causa de todo Chihuahua. Los quiero convocar a un gran acuerdo de unidad, un gran acuerdo de chihuahuenses. Chihuahua no necesita más pleitos, Chihuahua necesita soluciones, si ustedes aman esta tierra como nosotros, este es su equipo y aquí hay un lugar. A los chihuahuenses ni el desierto mismo nos ha derrotado”, expresó Marco Bonilla.

“Vamos a construir grandeza, esa historia empieza hoy, empieza hoy desde Ciudad Juárez. Chihuahua no se rinde, Chihuahua no se entrega, no la vamos a entregar, Chihuahua se defiende como se defiende lo sagrado, Chihuahua se defiende con energía y con coraje. No lo duden, por mi madre que es lo más sagrado que tengo, vamos a ganar, que se oiga fuerte y claro, vamos a ganar. Que Dios bendiga nuestras familias, que Dios bendiga a todo Chihuahua”, concluyó el futuro candidato del PAN a la gubernatura.