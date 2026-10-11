La gran fiesta de Ángela Aguilar por sus 23: cena de lujo, diamantes, fuegos artificiales y un Nodal muy romántico

Ángela Aguilar cumplió 23 años este jueves y los celebró con Christian Nodal, su familia y sus amigos más cercanos en Zacatecas. Las primeras imágenes del festejo comenzaron a circular en redes sociales gracias a su hermano Leonardo Aguilar, quien compartió algunos momentos de la noche. La decoración rosa, una cena de varios tiempos y fuegos artificiales fueron parte de la celebración.

La reunión tuvo una estética coordinada en tonos rosa, fucsia y magenta. En las imágenes se aprecia una mesa con mantelería satinada, vajilla rosada, copas de colores, rosas rojas y velas. Un letrero luminoso con las iniciales de la cantante y la frase “23 Birthday” ambientó el evento.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el menú, también diseñado en tonos rosa. La carta contempló nueve propuestas gastronómicas que combinaron ingredientes de la alta cocina y algunos clásicos más informales.

Caviar, langosta y wagyu: así fue el menú de Ángela Aguilar

La cena comenzó con una barra de caviar y continuó con lobster rolls, pequeños panes rellenos de langosta; crispy rice con atún picante, y yellowtail con jalapeño, una preparación de inspiración japonesa.

Entre los platos también aparecieron wagyu sliders, pequeñas hamburguesas elaboradas con carne wagyu. La selección incluyó, además, nuggets de pollo, papas a la francesa, ensalada César y una barra de postres.

mezcla de platillos fue uno de los detalles más comentados en redes: junto a ingredientes como el caviar, la langosta y la carne wagyu, la carta contempló opciones mucho más cotidianas.

En cuanto a su look, Ángela eligió un outfit rosa y llevó el pelo suelto con ondas. En las imágenes compartidas por Leonardo también se distinguen varios anillos de diamantes, incluido el de casada.

El mensaje de Christian Nodal por el cumpleaños de Ángela

Christian Nodal también compartió parte del festejo en sus historias de Instagram. El cantante publicó una fotografía de Ángela sentada a la mesa, con la decoración de cumpleaños al fondo, y acompañó la imagen con una dedicatoria en la que expresó sus buenos deseos y el cariño que siente por su esposa.

“Feliz cumpleaños amor de mi vida. Dios te siga bendiciendo y llenando de cosas lindas la vida. Es un honor cada vuelta al sol a tu lado. Te amo con todo mi ser”, escribió el intérprete, quien musicalizó la publicación con “Mañanitas Tapatías”, en la voz de Pepe Aguilar.

Por su parte, Pepe Aguilar felicitó a su hija con una fotografía de cuando era niña y un mensaje en el que recordó los 23 años que lleva viéndola crecer.

Con información de Quién