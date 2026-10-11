Con Marco Bonilla defenderemos Chihuahua y le daremos a las familias lo que merecen: Manque Granados

Manque Granados expresó su respaldo a Marco Bonilla, tras ser nombrado coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad por el Partido Acción Nacional en Chihuahua.

“Con Marco Bonilla vamos a defender Chihuahua. No vamos a permitir que se ponga en juego la prosperidad, la libertad y todo lo que hemos construido con años de trabajo”, afirmó la diputada federal.

Bonilla asumió en Ciudad Juárez la coordinación estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad del PAN, ante miles de asistentes y acompañado por el dirigente nacional Jorge Romero, la gobernadora Maru Campos y la dirigente estatal Daniela Álvarez.

Manque Granados destacó que en Chihuahua, los gobiernos humanistas del PAN, encabezados por Maru Campos y Marco Bonilla en la capital, han dado resultados e implementado políticas públicas impactando positivamente la calidad de vida de las familias.

“Marco contará con nosotros. Vamos a seguir en las colonias, trabajando con las familias y dando lo mejor para seguir haciendo grande a Chihuahua”, concluyó.