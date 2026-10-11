Ingresa frente frío 2 a la entidad, máxima de 32°C para Chihuahua y Juárez

La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer que para este domingo 11 de octubre, la entrada de un frente frio (número 2) y el paso de la Tormenta Rachel por el extremo noroeste del país, en interacción con canales de baja presión, el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico y la nubosidad de “Simón” favorecerán un ambiente de fresco a templado por la mañana, de cálido a muy caluroso por la tarde, así como ambiente frío en la zona serrana.

Asimismo, cielo de despejado a mayormente despejado a parcialmente nublado con vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, que pueden superar los 55 km/h en partes de las zonas norte, noroeste y sureste, incluyendo: Palomas, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Saucillo, San Francisco de Conchos.

Las ráfagas de viento pueden ocasionar tolvaneras en partes de: Palomas, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Saucillo, San Francisco de Conchos.

Se esperan lluvias de aisladas a dispersas (de 2.1 a 5 mm) en partes de las zonas norte, noroeste, oeste, suroeste, centro y sur, incluyendo: Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Madera, Moris, Ocampo, Uruachi, Maguarichi, Chínipas, Guazapares, Urique, Batopilas, Morelos, Guadalupe y Calvo, Sueco y Matamoros; pueden estar acompañadas de actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 32/19, Juárez 32/20, Janos 28/17, Madera 21/9, Temósachi 23/8, Cuauhtémoc 26/12, Ojinaga 35/21, Delicias 33/20, Camargo 32/19, Jiménez 30/18, Parral 29/16, Creel 21/7, Chínipas 33/23, Guachochi 22/7, El Vergel 21/5.