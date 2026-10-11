América rescató la igualada ante Monterrey en su 110 aniversario

¡Fue una batalla en el Estadio Banorte! América y Monterrey firmaron un vibrante 1-1 en la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Si se esperaba un drama, este choque tuvo de todo: atajadas heroicas, un disparo al poste y la expulsión del delantero estrella Miguel Borja.

La fiesta arrancó con una joya del uruguayo Diego Rossi, quien adelantó a los regios al minuto 18 con una tremenda volea. Sin embargo, el charrúa Santiago Bueno igualó los cartones en el tiempo añadido antes del descanso aprovechando un rebote en el área chica.

Revive aquí el minuto a minuto del partido entre América y Monterrey

El encuentro comenzó encendido desde temprano con intensidad física en cada choque. Al minuto 18, Diego Rossi cazó un centro pasado al segundo poste y conectó una espectacular volea cruzada de derecha para romper el cero y hacer retumbar al conjunto visitante. Las Águilas buscaron responder mediante avisos de Brian Rodríguez y Raphael Veiga, pero la zaga albiazul contuvo las embestidas iniciales.

Cuando parecía que los regios se iban con la ventaja al vestidor, cayó la recompensa local al 45+3′. Tras un tiro de esquina y una serie de rechaces en el área, el zaguero Santiago Bueno empujó la pelota a las redes para poner el 1-1 antes del descanso.

¡LO EMPATÓ EL AMÉRICA! 🦅 ¡LO EMPATÓ EL AMÉRICA! 🦅 Santiago Bueno se estrena como goleador. 🇲🇽#MegaFutbol https://t.co/dFnw34tjbB — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 11, 2026

Para la parte complementaria, el técnico azulcrema Guillermo Almada buscó refrescar su ataque mandando al campo a Miguel Borja y Edwin Cerrillo al 55′. Tan solo tres minutos después, al 52′, Esteban Andrada y Ricardo Chávez protagonizaron la salvada de la noche al sacar dos balones sobre la línea de gol.

Monterrey también perdonó al 54′ cuando Hugo Cuypers se perfiló mano a mano pero su disparo salió suave a las manos de Luis Malagón. El ritmo continuó por las dos bandas, aunque las alarmas se encendieron al 73′ cuando Cristian Borja abandonó la cancha lesionado de la rodilla, dándole entrada a Kevin Álvarez.

Miguel Borja casi marca el del triunfo; luego fue expulsado

Las emociones subieron al máximo en la recta final. Al 79′, el colombiano Miguel Borja sacó un zapatazo violento de derecha que reventó el travesaño regio. Tres minutos más tarde, al 82′, Cuypers volvió a quedarse solo frente al marco pero se tardó en definir y la zaga azulcrema le robó la esférica.

El desenlace tuvo su momento más crítico al minuto 87. Miguel Borja cometió una barrida muy imprudente sobre Carlos Salcedo y, tras la revisión del VAR, vio la tarjeta roja directa. Con diez hombres, los de Coapa aguantaron los embates finales hasta el silbatazo al 96′.

Tras esta igualada en la Jornada 11, ambos equipos reparten unidades, con las Águilas en la cima de la Tabla General del Apertura 2026 de la Liga MX con 21 puntos. Para la siguiente fecha, el América tendrá que ajustar su esquema sin su referente atacante Miguel Borja por suspensión, mientras que Monterrey buscará aprovechar su localía para dar el salto definitivo en la clasificación general.

Así concluye este electrizante duelo entre el América y Monterrey, donde la garra de Santiago Bueno y la contundencia de Diego Rossi terminaron sellando un empate que deja abiertas las pasiones en la Liga MX

Con información de FoxSports