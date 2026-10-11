“En Chihuahua, los guindas jamás van a pasar”, aseguró el líder nacional del PAN

El líder nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, entregó la constancia a Marco Bonilla como coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, y afirmó que “en Chihuahua los guindas jamás van a pasar”.

“Hoy vamos a nombrar a un hombre que ha sido un gran servidor público, un gran ser humano, un gran padre, es un gran esposo, un gran chihuahuense que en sus manos hoy formalmente el Partido Acción Nacional le deposita toda la confianza para coordinar el esfuerzo de miles y miles de personas que le decimos a este gobierno guinda: ‘traidor, estafador’, que aquí en Chihuahua jamás van a pasar. Ese hombre es Don Marco Bonilla”, expresó.

Mientras que la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, llamó a los juarenses a resistir frente a la corrupción y la violencia que amenazan a las familias, y advirtió que Ciudad Juárez no será moneda de cambio.

“Esta tierra no tiene dueño: ni la corrupción, ni la muerte, ni la trampa, y mucho menos La Barredora son dueños de esta tierra y de su gente. ¡Aquí no nos rendimos, no nos rajamos, no nos arrodillamos y jamás nos damos por vencidos!”, expresó la dirigente estatal.

Por su parte, Marco Bonilla explicó que eligió Juárez como sede por su peso económico, histórico y social, y por el papel de los juarenses en las luchas democráticas de 1983 y 1986.

“Juárez no es la orilla de Chihuahua. ¡Juárez es el corazón que lo mueve y la puerta por donde México sale al mundo!”, expresó.

Señaló que los juarenses reclaman infraestructura, servicios y condiciones de seguridad acordes con la importancia de la frontera.

“A Juárez hay que darle lo que le corresponde. No como un favor. Como un acto de justicia”, afirmó.

Durante sus recorridos por las regiones del estado, las familias le han expresado sus preocupaciones en seguridad, salud, educación, empleo, infraestructura, transporte y agua. Una de las más reiteradas es el temor a que la delincuencia organizada afecte la tranquilidad de sus comunidades.

“A los delincuentes no se les abraza, a los delincuentes se les enfrenta con toda la fuerza de la ley”, expresó.

En materia de salud, refirió las dificultades para conseguir medicamentos, acceder a consultas y recibir atención médica, sobre todo en las comunidades más alejadas.

Bonilla recordó a los Bárbaros del Norte y la participación de Chihuahua en las luchas democráticas de los años ochenta, y llamó a la unidad entre las regiones del estado.

“Chihuahua no necesita más pleitos. Necesita soluciones”, señaló.