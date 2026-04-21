Trabaja Gobierno del Estado en informe sobre agentes fallecidos; Maru Campos buscará reunión con Sheinbaum

Chihuahua, Chih.— La gobernadora Maru Campos informó que su administración se encuentra elaborando un informe más detallado sobre los hechos en los que perdieron la vida agentes, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y brindar certeza a las autoridades correspondientes.

La mandataria estatal señaló que ha solicitado una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a fin de presentar un reporte completo del caso y abordar de manera conjunta las acciones a seguir. Indicó que este acercamiento permitirá coordinar esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno.

Asimismo, Maru Campos expresó su solidaridad con las familias de los agentes fallecidos, reiterando el respaldo del Gobierno del Estado. Reconoció también la labor de las fuerzas armadas y de las corporaciones estatales por su trabajo, destacando la importancia de su desempeño en este tipo de situaciones.