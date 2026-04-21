Chihuahua, referente nacional en competitividad y desarrollo minero: Marco Bonilla

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 21 de abril de 2026.- En el marco de la inauguración de la XV Conferencia Internacional de Minería y Expomin Chihuahua 2026, el alcalde Marco Bonilla destacó que la capital se consolida como un referente nacional en competitividad, innovación y desarrollo económico, gracias al impulso de sectores estratégicos como la minería.

Ante autoridades y representantes del sector minero y empresarial, el edil subrayó que estos resultados están respaldados por indicadores del IMCO, que colocan a Chihuahua entre las ciudades más competitivas del país, así como por su fortaleza industrial, reflejada en 13 clústers que generan más de 70 mil empleos especializados en ramas como la automotriz, aeroespacial y minera.

Durante su mensaje, Bonilla Mendoza enfatizó que la minería ha sido históricamente uno de los pilares del desarrollo del estado, al representar empleo, crecimiento regional y sustento para miles de familias, especialmente en municipios donde esta actividad es clave para la economía local.

Asimismo, reconoció el talento y compromiso de ingenieras, geólogos, técnicos y trabajadores, quienes han permitido consolidar una industria cada vez más moderna, competitiva y con visión de futuro.

El alcalde destacó también la evolución del sector hacia prácticas más responsables con el medio ambiente y las comunidades, al señalar que el progreso no solo se mide en producción, sino en la capacidad de generar desarrollo sostenible y bienestar compartido.

Finalmente, Marco Bonilla felicitó a la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México por la organización de este encuentro internacional, y reiteró que el Gobierno Municipal continuará impulsando el crecimiento responsable de los sectores productivos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias chihuahuenses.