Senadores de Morena atacan a EUA con discursos, mientras el gobierno entrega el territorio a la delincuencia: Alfredo Chávez

Luego de lo ocurrido con dos instructores de los Estados Unidos, los cuales fallecieron en un accidente vehicular en la región serrana junto al director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), lo que provocó que morenistas acusaran al Gobierno de Chihuahua de permitir el ingreso de elementos del vecino país “sin respectar la soberanía”, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso local, Alfredo Chávez, criticó que se preocupen por ello cuando en realidad el Gobierno Federal ha entregado el territorio al crimen organizado.

A través de su cuenta de X, Chávez Madrid señaló:

“¿Soberanía nacional o soberanía criminal? Senadores de MORENA atacan a EUA con discursos mientras el gobierno entrega el territorio a la delincuencia. La verdadera soberanía protege a las familias. ¡Menos discursos, más seguridad!”.

¿Soberanía nacional o soberanía criminal? 🤔 Senadores de MORENA atacan a EUA con discursos mientras el gobierno entrega el territorio a la delincuencia. La verdadera soberanía protege a las familias. ¡Menos discursos, más seguridad! — Alfredo Chávez (@AChavezCUU) April 22, 2026

César Jáuregui Moreno, fiscal General del Estado, dejó en claro que los dos funcionarios estadounidenses que murieron en dicha entidad no participaron en el operativo en donde fue desmantelado un narcolaboratorio en el municipio de Morelos.

Jáuregui Moreno detalló que el hallazgo del centro de producción de drogas, calificado como el más grande encontrado en los últimos años, fue resultado de una investigación estatal de largo plazo ejecutada exclusivamente por fuerzas mexicanas.

Mientras que hoy, el senador de Morena Javier Corral, planteó que el Senado podría llamar a comparecer al fiscal César Jáuregui, por la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas

El legislador considera que este caso tendría implicaciones de violaciones a la Constitución y a la soberanía nacional, por lo que la responsabilidad de esclarecer el asunto recae en instancias federales y no solo estatales.