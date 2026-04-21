Advierte SSPE sobre riesgos en videojuegos en línea

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) alerta a madres, padres y tutores sobre los riesgos asociados al uso de videojuegos en línea, donde personas desconocidas pueden interactuar con niñas, niños y adolescentes mediante chats de voz, mensajes y solicitudes de amistad.

Aunque estas plataformas representan una forma de entretenimiento, también pueden ser utilizadas por individuos malintencionados para acercarse a menores con fines indebidos, aprovechando herramientas de comunicación integradas en los juegos.

De acuerdo con la SSPE, el modo de operar consiste en que personas ajenas al entorno familiar ingresan a plataformas de juego y buscan entablar conversación con menores, en ocasiones haciéndose pasar por alguien de su misma edad para generar confianza.

Posteriormente, solicitan información personal, invitan a continuar la comunicación en redes sociales o aplicaciones de mensajería, o intentan obtener datos sensibles, imágenes o ubicación.

Entre los principales riesgos se encuentran el contacto con personas malintencionadas, el robo de información personal, el acoso, las amenazas, la manipulación emocional, así como posibles casos de extorsión y vulneración de la privacidad familiar.

Ante este panorama, el secretario Gilberto Loya exhortó a la ciudadanía a supervisar los juegos que utilizan las y los menores, desactivar chats públicos cuando sea posible y evitar compartir información personal como nombre completo, escuela, domicilio o número telefónico.

Asimismo, recomendó no aceptar solicitudes de desconocidos, reportar y bloquear usuarios sospechosos, así como mantener un diálogo constante sobre la actividad en línea de niñas, niños y adolescentes.

Finalmente, Gilberto Loya indicó que, en caso de detectar situaciones sospechosas, la ciudadanía puede comunicarse con la Unidad de Policía Cibernética para verificar la autenticidad de sitios o contactos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso de fortalecer la prevención en entornos digitales y proteger a la niñez y adolescencia en Chihuahua.