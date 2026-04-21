Maru Campos reconoce a las Fuerzas Armadas tras operativo para desmantelar laboratorio de drogas sintéticas

La mandataria solicitó una reunión para dialogar con la presidenta Claudia Sheinbaum

La gobernadora Maru Campos reconoció la labor y participación de las Fuerzas Armadas del Ejército Mexicano, así como de la Fiscalía General del Estado (FGE), durante el operativo que derivó en el desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas.

Puntualizó que la estrategia implementada de manera coordinada, permitió la desarticulación de uno de los puntos más grandes de elaboración de metanfetaminas y otras sustancias en el país, mismo que se localizaba en la Sierra Tarahumara.

“Esto es un gran logro en la lucha contra las drogas y el narcotráfico”, puntualizó la titular del Ejecutivo.

Informó que la Fiscalía trabaja en un reporte detallado sobre lo sucedido durante el operativo, mismo que será presentado en las próximas horas a la ciudadanía.

Además, envió se solidarizó con las familias de quienes perdieron la vida en los diferentes operativos, que se han llevado a cabo en la entidad para combatir el crimen.

Maru Campos dio a conocer que solicitó una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, para platicar sobre el tema y refrendar la voluntad de su administración, de mantener una coordinación permanente.

Las declaraciones de la mandataria se realizaron en el marco de la 15ª Conferencia Internacional de Minería en Chihuahua, donde además reafirmó la voluntad de su administración, de continuar como un aliado firme del sector.

Afirmó que la minería se ha consolidado como una de las vocaciones históricas que impulsaron el desarrollo económico de la entidad, especialmente en la Sierra Tarahumara, donde se cuenta con 86 proyectos activos que generan un valor de producción superior a los 52 mil millones de pesos.