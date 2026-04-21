Acuerda FGE con empresa FIRSTCASH, acciones para combatir el intercambio y comercialización de bienes ilícitos

La Fiscalía General del Estado, por conducto de su Director Jurídico, Mtro. Carlos Mario Jiménez Holguín, firmó este martes 21 de abril, un convenio de colaboración con la empresa FIRSTCASH, que tiene por objeto, combatir y prevenir el intercambio y comercialización de artículos robados.

El convenio de colaboración, por parte de la citada empresa, fue firmado por parte del representante legal, Mtro. Manuel de Jesús Matadamas Ceballos, así como por el Vicepresidente de Relaciones Gubernamentales y Seguridad para América Latina, Lic. José Jaime Padilla Gámez.

Ambas partes acordaron colaborar mediante acciones de prevención del delito, intercambio de información y comunicación constante para evitar la comercialización de bienes ilícitos, apoyar el diseño de estrategias de seguridad pública y fortalecer la investigación y persecución de los delitos.

La empresa se compromete con la Fiscalía, a facilitar la realización de diligencias y acceso a sus instalaciones, así como el intercambio oportuno de información y documentación para la investigación de delitos.

Asimismo, recabará, verificará y proporcionará a la FGE información de clientes y bienes empeñados, asegurando el cumplimiento de requisitos legales y la trazabilidad de las operaciones que realiza.

Por su parte la Fiscalía brindará apoyo institucional, canales de comunicación, protección de bienes y capacitación en prevención del delito e identificación de artículos ilícitos.

Ambas partes notificarán y atenderán de inmediato posibles hechos delictivos, compartirán reportes e implementarán medidas conjuntas para prevenir la recepción o comercialización de bienes ilícitos.