Piden que el fiscal César Jáuregui comparezca ante el Senado por presunta participación de agentes de EU en operativo

El senador de Morena, Javier Corral Jurado, solicitó formalmente la comparecencia del fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en torno a la muerte de dos agentes estadounidenses ocurrida el pasado 18 de abril en la sierra de esa entidad.

El legislador argumentó que la presencia y operación de agentes extranjeros en territorio nacional debe analizarse bajo la óptica de la soberanía y la seguridad nacional, al tratarse de una facultad exclusiva del Estado mexicano en materia de política exterior.

Corral advirtió que, tras versiones periodísticas que apuntan a que los fallecidos podrían pertenecer a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el caso adquiriría una mayor gravedad en caso de confirmarse, por las implicaciones legales y diplomáticas que ello conllevaría.

Asimismo, cuestionó las contradicciones en la información oficial sobre el operativo.

Mientras la Fiscalía estatal ha sostenido que los agentes no participaron directamente en acciones contra el crimen organizado, diversos reportes indican que habrían estado involucrados en actividades relacionadas con el desmantelamiento de laboratorios clandestinos de metanfetaminas en la región.

De acuerdo con los primeros informes, el incidente ocurrió cuando un vehículo de un convoy oficial se accidentó y posteriormente explotó en una zona de difícil acceso, provocando la muerte de dos funcionarios estadounidenses y dos agentes mexicanos.

Por su parte, el fiscal César Jáuregui Moreno ha reiterado que los agentes extranjeros se encontraban en labores de acompañamiento o entrenamiento, sin intervención directa en operativos.

En el ámbito federal, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó que se investigue a fondo el caso para determinar si existieron posibles violaciones a la Constitución o a la Ley de Seguridad Nacional, particularmente por la falta de notificación previa al Gabinete de Seguridad sobre la participación de personal extranjero.