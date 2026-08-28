Trabaja FEN-UACH en proyecto para el acceso a servicios de salud en comunidades trans

La Facultad de Enfermería y Nutriología de la Universidad Autónoma de Chihuahua fue sede de la segunda reunión de trabajo del proyecto “Acceso a servicios de salud de mujeres trans en la frontera norte de México”, iniciativa coordinada por el Cuerpo Académico Respuestas Humanas a la Salud Sexual y Reproductiva, y financiado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación por medio de la convocatoria 2025 Investigación Humanística (IH-G-2025-154).

La propuesta de este proyecto surge desde la observación de cómo las experiencias con respecto a los servicios de salud se construyen diferenciadamente en cada grupo de personas, dependiendo de sus identidades o posiciones sociales.

En el caso de las mujeres trans, la brecha entre el derecho y el acceso a la salud atraviesa sistemas de opresión que generan experiencias de marginación y exclusión, debido a sus identidades no hetero-cisnormativas, es decir, expresiones identitarias que varían de las designadas por la sociedad, lo que repercute en el ejercicio de los derechos humanos, así como en el riesgo de enfrentar problemas de salud adversos ante la falta de estrategias específicas de prevención, detección, tratamiento y rehabilitación oportuna.

Tal es el caso de los servicios de prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, endocrinología, salud mental y servicios generales de salud. Estas barreras estructurales impactan en que el promedio de esperanza de vida de las mujeres trans sea de 35 años, es decir, menos de la mitad de lo que vive la población en general.

Por lo anterior, el proyecto busca desarrollar acciones con perspectiva de género para incrementar y mejorar el acceso a los servicios de salud en comunidades trans de la frontera norte de México, a través de técnicas comunitarias participativas, vinculación intersectorial y multidisciplinaria, con sede en las ciudades de: Tijuana, Mexicali, Chihuahua, Nuevo Laredo y Matamoros.

Su realización consta de 3 etapas; la primera, iniciada en 2025 en Mexicali, Baja California, consistió en un diagnóstico comunitario para conocer de primera mano los determinantes que moldean el acceso a la salud. La segunda, que es la etapa actual, se enfoca en crear e implementar programas de intervención para mejorar el acceso a los servicios de salud, con base en el diagnóstico previo y con las comunidades trans de la zona fronteriza como tomadoras de decisiones.

En esta fase se convocó a una reunión en la FEN-UACH, encabezada por el Dr. Vicente Jiménez Vázquez, profesor investigador y SNII 1, quien funge como corresponsable técnico del proyecto; la Dra. Claudia Orozco Gómez y la Dra. Marily Daniela Amararo Hinojosa, colaboradoras de la sede; así como integrantes de las comunidades trans de la sede para guiar la toma de decisiones sobre componentes de las intervenciones, actividad que se replicará en las demás sedes.

Finalmente, la tercera etapa, a completarse entre 2027 y 2028, incluirá la evaluación, difusión de los resultados y elaboración de propuestas de política pública con relación al acceso a los servicios de comunidades trans.

Esta colaboración interinstitucional busca consolidar redes de investigación enfocadas en problemáticas sociales y sanitarias prioritarias, reafirmando el compromiso académico con la inclusión y el derecho a la salud en la franja norte del país.