Cuatro rutas de camiones ya no son rentables; señalan concesionarios

Francisco “Güero” Lozoya líder de transportistas urbanos comentó que el sistema de transporte tiene cerca de cuatro rutas que ya no funcionan, por lo cual se tienen que buscar prontas soluciones.

En este sentido el concesionario destacó que las rutas han ido en picada en los últimos años, esto puede ser debido a varios temas entre ellos la gran cantidad de vehículos que hay en la ciudad por familia.

“Circunvalación 1 en un sentido y el otro ya no produce, Infonavit, Pistolas Meneses, ruta 100 ya no funcionan, no son rentables de hecho las estamos subsidiando”, comentó.

Por otro lado, comentó que las rutas más factibles y comerciales son Riberas del Sacramento y Circunvalación 2, esta ultima se trabaja un mes por la zona sur y un mes por la zona norte en las que se debe de impulsar más para que no caiga el servicio.