Tras 9 años de proceso penal, dan sentencia a Fernando Saldívar Bocanegra por abuso sexual de 2 víctimas

El pasado 20 de agosto fue condenado a prisión Fernando Saldívar Bocanegra por el delito de violación agravada en contra de 2 víctimas en la ciudad de Chihuahua.

Según la sentencia, Fernando Saldívar Bocanegra abusó sexualmente de una de las víctimas en 4 ocasiones entre el periodo 2010 a 2011 mientras que, en el caso de la segunda víctima el crimen se cometió en 3 ocasiones durante el periodo 2012 a 2016.

El proceso penal inició en 2017 y durante ese tiempo el imputado estuvo en libertad; 9 años después un juzgado determinó que los elementos expuestos por el Ministerio Público acreditaban el abuso sexual cometido por Fernando Saldívas Bocanegra.

Al respecto, Fernando Saldívar Bocanegra deberá pugnar una pena de 8 años y 4 meses en prisión, además de tratamiento psicológico especializado enfocado a la erradicación del delito y el pago de 16 mil pesos a cada víctima como reparación del daño material.