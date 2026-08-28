Se reúne hoy la JUCOPO; definirán Presidencia del Congreso e integración de Mesa Directiva

La tarde de este viernes, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) se reunirá para definir quién presidirá el Congreso del Estado, además del resto de los integrantes de la Mesa Directiva para lo que será el tercer año de ejercicio constitucional de la actual Legislatura.

Será a las 16 horas cuando los integrantes de la JUCOPO se reúnan en el Salón Legisladores, en donde además de la integración de la Mesa Directiva, también dictaminarán la creación de la Comisión de Dictamen Legislativo de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil.

A continuación el orden día.

✳️Análisis, y discusión y, en su caso aprobación del Dictamen por el que se crea la Comisión de Dictamen Legislativo de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil.

✳️Recepción de propuestas, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que contiene la integración de la Mesa Directiva para el Tercer Año de Ejercicio Constitucional.